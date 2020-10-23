«Зенит» — «Рубин». Прогноз: Семака ждёт «Боруссия Д» в Лиге чемпионов. Шанс для Слуцкого!

24 октября «Зенит» примет «Рубин» в матче 12-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу сине-бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех казанцев оценён букмекерами коэффициентом 7.60. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.80.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Зенит» — «Рубин» 24 октября

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Зенит» — «Рубин» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64.

Анализ и прогноз матча 12-го тура РПЛ «Зенит» — «Рубин» Казань (24.10.2020)

Первый тур групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы благополучно завершился. Плотность календаря высокая, пора приступать к клубным чемпионатам. В Российской Премьер-Лиге уже дошли до 12-го тура, то есть больше трети дистанции позади.

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Откроют программу 24 октября четыре матча. Среди прочих игравший на днях в еврокубках «Зенит» примет казанский «Рубин». Их встреча начнётся в 16:30 мск и пройдёт на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.



Собственно, сине-бело-голубые 20 октября в первом туре группового этапа Лиги чемпионов принимали бельгийский «Брюгге» (1:2). Набрать первые очки не удалось. Хозяева использовать свои немногочисленные моменты не смогли, а бельгийцам хватило для победы острой атаки уже в компенсированное время.

Жаловаться особенно не на что. Первый тайм откровенно проспали, единственный внятный отрезок состоялся уже при счёте 0:1. А в концовке, похоже, молчаливо были согласны на ничью, за что и поплатились. Теперь для сохранения реальных шансов на плей-офф потребуется цепляться с командами куда более опасными.

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Следующая игра в турнире у петербуржцев мало того что с дортмундской «Боруссией», так ещё и в Германии. Соперник невероятно серьёзный, так что потребуется сильнейший состав, чтобы попытаться навязать борьбу. А из-за высокой плотности графика Сергей Семак, скорее всего, вновь использует ротацию в матчах РПЛ.

Казанский «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого старается бороться и набирать очки в каждом матче. Получается, правда, не всегда. На данный момент после 11 туров у команды 15 баллов в активе и девятая строчка в турнирной таблице чемпионата России.



Проблемы с тонусом едва ли возникнут. Последняя игра состоялась в прошлые выходные, времени на отдых и подготовку было предостаточно. Тогда казанцы гостили у «Краснодара» и проиграли со счётом 1:3. Хотя надо сказать, что моментов у соперников было плюс-минус одинаково. Всё решили детали.

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Впрочем, любопытно здесь другое. При Слуцком «Рубин» показывает неплохой футбол в атаке. А вот с обороной всё не так гладко – 16 пропущенных голов. Зато забить получилось столько же, причём большинство из них как раз на выезде. А вот это уже интересно.



Мы бы проверили ставку на голы в обе стороны за коэффициент 1.82. Казанцы забивают практически в каждой игре, а «Зенит» в последнее время исправно пропускает на своём поле. Статистика личных встреч также на нашей стороне: эта ставка заходила в девяти из десяти предыдущих поединков в Санкт-Петербурге.

Прогноз и ставки на матч 12-го тура РПЛ «Зенит» — «Рубин» 24 октября 2020 года

У «Зенита» впереди тяжелейшая битва в Лиге чемпионов против дортмундской «Боруссии». Вполне возможно, что Семак проведёт некоторую ротацию состава, чтобы дать лидерам отдохнуть, ведь второе поражение подряд сократит шансы на плей-офф до минимума. «Рубину», который забивает практически в каждой игре, это только на руку. Ждём голов в обе стороны, благо что статистика на нашей стороне.



Ставка: обе забьют за 1.82.