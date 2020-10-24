«Динамо» — «Сочи»: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало матча
24 октября «Динамо» примет «Сочи» в матче 12-го тура чемпионата России. Начало матча — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.86. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.40.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Динамо» — «Сочи» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61.
Ставки на «обе забьют» принимаются за 2.23, на пенальти — за 2.45.
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За шесть последних домашних матчей в РПЛ «Динамо» пропустило всего один гол.
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