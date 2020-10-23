«Динамо» — «Сочи». Прогноз: Шунин и Комличенко не станут портить Шварцу дебют в России

24 октября «Динамо» примет «Сочи» в матче 12-го тура чемпионата России. Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.86. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.40.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Динамо» — «Сочи» 24 октября

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Динамо» — «Сочи» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61.

Анализ и прогноз матча 12-го тура РПЛ «Динамо» Москва — «Сочи» (24.10.2020)

Первый тур групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы благополучно завершился. Плотность календаря высокая, пора возвращаться к национальным первенствам. В Российской Премьер-Лиге позади более трети дистанции, уже дошли до 12-го тура.

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Откроют программу 24 октября четыре матча. В наиболее раннем из них вылетевшее из еврокубков московское «Динамо» примет «Сочи». Встреча начнётся в 14:00 мск и пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.



В стане москвичей перестройка. Новый рулевой команды Сандро Шварц уже прибыл в столицу страны и сразу же начал подготовку к предстоящему поединку. В матче прошлого тура его подменял и. о. главного тренера Александр Кульчий, ничего хорошего из этого не вышло.



Бело-голубые гостили у ЦСКА и уступили со счётом 1:3. В целом по делу. «Армейцы» на протяжении всего дерби смотрелись активнее и сумели конвертировать созданные моменты в забитые мячи. Бело-голубые создали считаное количество моментов и на очки не играли.

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После 11 матчей «Динамо» располагается на восьмом месте в Российской Премьер-Лиге с 17 очками. Впрочем, замыкающий четвёрку лидеров «Локомотив» убежал вперёд всего на четыре пункта. Так что стоит отметить высокую плотность турнирной таблицы, один удачный отрезок резко перевернёт расклады.



«Сочи» потерял стабильность, которая выгодно отличала подопечных Владимира Федотова на старте. В четырёх последних играх случилось два поражения, одна ничья и одна победа. К слову, в семи турах до этого клуб с юга страны ни разу не проиграл.



Поражения пришлись на выездные матчи против «Арсенала» (2:3) и «Зенита» (1:3). И если можно сказать, что в первом случае где-то не повезло, то во втором результат вполне закономерный. Первый тайм сочинцы провалили: просто ходили по полю и получили два мяча. А после перерыва спастись не получилось.

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На неделе у «барсов» была игра в Кубке России с «Оренбургом». Владимир Федотов провёл ротацию, но всё равно сумел победить свой бывший клуб. Хотя пришлось ждать до послематчевой серии пенальти.



Биться в субботу с «Динамо» в Москве будет очень тяжело. Дело в том, что бело-голубые за шесть домашних игр в текущем сезоне пропустили один-единственный гол и потерпели одно поражение. Как нетрудно догадаться, случились эти события в одном и том же матче. А именно — с «Рубином» (0:1). И то нужно сделать скидку, что тогда почти целый тайм москвичи играли в меньшинстве.



Сейчас же у динамовцев новый тренер и практически нет проблем с составом. На наш взгляд, стоит проверить ставку 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за крепкий коэффициент 1.95. У «Сочи» не будет Кристиана Нобоа. Лидер команды получил травму в матче с «Зенитом», а без него сочинцам будет ещё тяжелее. Всё же зависимость от стандартов и отличных передач полузащитника велика.

Прогноз и ставки на матч 12-го тура РПЛ «Динамо» — «Сочи» 24 октября 2020 года

«Динамо» очень здорово играет на своём поле. Всего одно поражение и один пропущенный гол за шесть матчей. У нового главного тренера Сандро Шварца есть все шансы успешно дебютировать в России, благо что гости в последнее время сбавили обороты, да ещё и остались без Кристиана Нобоа. 1Х через общий низ — хороший вариант.



Ставка: «Динамо» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 1.95.