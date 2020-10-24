«МЮ» — «Челси»: прямая трансляция матча АПЛ, где покажут, прогнозы и ставки

24 октября состоится матч 6-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Начало матча — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».



Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех «Челси» оценён букмекерами коэффициентом 2.94. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.82.



Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ман Юнайтед» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.47. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.54.



На удаление дают 4.00, на пенальти — 2.70, на гол в первые 15 минут — 3.00.

«МЮ» — «Челси». Прогноз: Сульшер с Погба покажут «Краснодару», как взбесить Лэмпарда В восьми предыдущих очных встречах манкунианцы проиграли всего один раз.