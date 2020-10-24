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«Вест Хэм» – «Ман Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч 6-го тура АПЛ 24.10.2020

«Вест Хэм» – «Ман Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч 6-го тура АПЛ 24.10.2020
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 6-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Хэм» – «Манчестер Сити».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.82.

«Мне кажется, после того как команда уходит от поражения при счёте 0:3, забивая три мяча, причём делает это в ворота такой команды, как «Тоттенхэм», вероятность того, что она отличится в следующей игре, увеличивается раза в два. Тут и моральный подъём, и игровое понимание того, что нужно делать, чтобы забивать.

«Сити» по-прежнему не производит впечатление команды, способной играть надёжно сзади стабильно на протяжении 90 минут. И, видимо, как минимум до возвращения в строй Ляпорта это будет продолжаться.

Ну а впереди свои моменты у «Сити» есть всегда, и вряд ли грядущий матч станет исключением. Думаю, в сумме как минимум три гола команды забивать здесь должны».

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