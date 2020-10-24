«Авангард» — «Автомобилист»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Авангард» и «Автомобилист».

Ставка: победа «Авангарда» + тотал больше 5.5 шайбы за 4.18.

«В этом матче за «Авангард» дебютирует Наиль Якупов. Не думаю, что это как-то скажется на результате, но так, интересная деталь антуража. Как и то, что матч пройдет без зрителей по решению властей Подмосковья. То есть «ястребы» не получат какого-то домашнего преимущества, если об этом вообще уместно вести речь в эру пандемии.



«Ак Барс» вырвался в лидеры на Востоке, но «Автомобилист» может обогнать «барсов» в случае победы. При этом команда из Екатеринбурга играет без своего второго бомбардира Павла Дацюка, который сел на больничный как минимум до 12 ноября.

«Авангард» отдыхал аж неделю после того, как дома уступил «Салавату Юлаеву» (3:4 по буллитам). А еще перед этим «ястребы» уступили со счетом 0:3 в Магнитогорске. То есть команда Боба Хартли должна была перезагрузиться, чтобы с бешенной мотивацией выйти на «Автомобилист» и доказать – те неудачи не были системными.



Команда Билла Питерса много забивает в этом чемпионате. И вот теперь победила в Нижнекамске со счетом 5:2. Хотя перед этим была осечка в Череповце (1:2). «Автомобилист», учтите, как раз не отдыхал, и команда продолжает выездную серию.



Я бы хотел в этом матче рискнуть с коэффициентом 4.18. Для этого должны сбыться два условия. Во-первых, «Авангард» побеждает в основное время, и это реально. Во-вторых, общий тотал должен быть больше 5.5 шайб. Это тоже реально, потому что в дуэли двух именитых канадских тренеров я жду именно голов. Никто там отсиживаться в окопах не станет".