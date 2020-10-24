«Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на матч 6-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 6-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед».

Ставка: победа «Ливерпуля» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.71.

«У «Юнайтед» ноль побед, предпоследнее место и всего два забитых мяча в пяти турах. Пропущенных, впрочем, тоже немного – всего семь. В общем, команда Криса Уайлдера держит марку – как и в прошлом сезоне, в матчах с ее участием забивается меньше всего мячей. Думаю, из подвала турнирной таблицы она все же выберется. Если «Шеффилд» сравнить с близким по духу «Бернли», то перспективы «Юнайтед» кажутся все-таки более радужными.



«Ливерпуль» не заметил потери бойца. Фабиньо заменил ван Дайка в игре с «Аяксом», и, как и в предыдущий раз, когда он выходил вместо голландца в центре обороны, снова стал лучшим игроком матча. В субботу будет, наверное, посложнее, все-таки у «ШЮ» довольно габаритные и мощные ребята – при стандартах и верховой борьбе бразильцу будет сложнее, чем при позиционной игре.



В целом, мерсисайдцы отлично отреагировали на то, что случилось в мерсисайдском дерби, и на классе выиграли в Амстердаме. Атмосфера в команде вполне позитивная, и команда голодна до новых побед.



В прошлом сезоне «Ливерпуль» дважды обыграл «Юнайтед» 2-0 дома и 1-0 на выезде. Не удивлюсь, если один из этих двух счетов случится и на этот раз. Но так же и не удивлюсь, если гости хотя бы раз отличатся – при их стандартах в штрафной Адриана будет тревожно».