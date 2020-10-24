«Локомотив» — «Ротор»: прогноз Константина Генича на матч 12-го тура чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Ротор» в 12-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

Ставка: гол Зе Луиша за 2.77.

«Локомотив» после неплохого результата на старте Лиги чемпионов — ничьей в Зальцбурге — будет принимать «Ротор», который после прошедшей трети сезона не имеет ни одной победы. Вторым составом он ещё отправился на кубковую игру в Самару и получил 0:3. Большая часть состава готовилась к матчу чемпионата, как и основная часть тренерского штаба.



«Локомотив» выиграл в чемпионате четыре встречи подряд, правда, все с разницей в один мяч. При Николиче «Локомотив» ещё ни разу не забивал больше двух мячей. Наверняка сейчас какие-то изменения произойдут. Безусловно. Жемалетдинов дисквалифицирован. Магкеев и Райкович простужены. Игнатьев мучается с ахиллом. Думаю, больше игрового времени должен получить Зе Луиш. Он неплохо вошёл в игру с «Уфой, неплохо вышел в Зальцбурге. Лисакович тоже неплохо смотрится. Вполне допускаю, что перед следующей игрой в Лиге чемпионов пара Эдер — Смолов может начать на скамейке запасных. А Лисакович и Зе Луиш могут начать.



Пока Зе мотивирован, показывает хорошее движение, хороший уровень борьбы. Можно в каждом матче ловить его гол. Коэффициент дают хороший. Придётся нападающему из Кабо-Верде побороться с Кверквелией и Гогуа, Но он может что-то выжать из своей активности".