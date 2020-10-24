«Манчестер Юнайтед» – «Челси»: прогноз Романа Павлюченко на матч 6-го тура АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Челси».
Ставка: ничья за 3.70.
«Манчестер Юнайтед» встречается 24 октября с лондонским «Челси» в рамках английской Премьер-лиги. Команды в принципе равные, однако давно не играли вничью.
«Красные дъяволы» набрали достаточно неплохую форму, только почему-то дома никак не могут набрать очки — то 1:6 от «Тоттенхэма», то 1:3 от «Кристал Пэлас», хотя игру подопечные Сульшера показывают классную. Это помогло обыграть французский «ПСЖ» в первом туре Лиги чемпионов.
Не понимаю, почему так много пропускают манкунианцы дома, всё-таки если добавят в обороне, то будут претендовать на место в четвёрке сильнейших. Думаю, хозяева поля сыграют надёжно в защите, но и сами много не забьют.
«Аристократы» крайне нестабильны, однако в составе много молодых футболистов, чем это и объясняется. Редко лондонцы проигрывают в последнее время, частенько находят компромисс — четыре ничьи за пять игр. В еврокубках они также разошлись миром с испанской «Севильей» (0:0).
Мне кажется, гости окажут сопротивление фавориту и смогут забить ровно столько же, сколько и «красный» Манчестер. Команды находятся на одном уровне и выделить кого-то невероятно сложно. Пора бы уже этим соперниками разделить по баллу".
- 24 октября 2020
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