«Барселона» — «Реал Мадрид»: прогноз Егора Титова на «класико»

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Барселона» — «Реал Мадрид».

Ставка: гол Месси за 2.02.

«В «Барселоне» идет смена поколений. Процесс этот не быстрый. Нужно налаживать игровые связи. У Кумана много работы. Не лучшим образом сыграли с «Хетафе». В Лиге чемпионов реабилитировались, но это был всего лишь «Ференцварош». Но и от него «Барса» пропустила. Пока баланс не чувствуется в игре. Но настрой на «класико» должен быть максимальным.



В «Реале» смена поколений давно напрашивается, ветеранов все-таки многовато. Не молодеют ни Модрич, ни Рамос, ни Бензема, ни Кроос, ни Марсело. Молодые ребята появляются, но не на ключевых позициях, в основном на флангах. И «Реал» пока выглядит не очень здорово, проиграли «Кадису», проиграли «Шахтеру». А обе игры были домашними. Другое дело, что болельщиков на матчах нет. Не будет их и в субботу, к сожалению. Так что в какой-то мере преимущество своего поля роли не играет.



Уверен, что третье поражение подряд не входит в планы «Реала», но и «Барса» проигрывать во второй раз подряд не собирается. Но и у тех, и у других есть проблемы в обороне, так что забивать должны обе команды. Сложно сделать выбор между командами, исход может быть любым. Поставлю на гол Месси. Фактор пенальти играет большую роль, учитывая, что сейчас часто вмешивается VAR. Думаю, и здесь могут пенальти поставить, а Месси не простит».