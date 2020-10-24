«Динамо» — «Сочи»: прогноз Евгения Ловчева на матч 12-го тура РПЛ в Москве

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 12-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Динамо» — «Сочи».

Ставка: ничья за 3.25, тотал меньше 2.5 мяча за 1.55.

«Не думаю, что будет много забитых голов, хотя «Сочи» играет в довольно-таки открытый футбол. Однако «Динамо», если не считать последнюю игру с ЦСКА, в которой бело-голубые пропустили три мяча, очень мало пропускает. Сейчас ещё пришел немецкий тренер.

Это говорит о том, что дисциплина будет превыше всего, физическое состояние превыше всего, работоспособность превыше всего, поэтому я думаю, что здесь встретятся две равные команды, которые сыграют вничью. На мой взгляд, нерезультативную, то есть 0:0 или 1:1».