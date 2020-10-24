«Краснодар» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на матч 12-го тура РПЛ 24 октября 2020 года

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Спартак» в 12-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Краснодара» за 2.30.

«Интересная встреча должна получиться. Обычно яркими получаются матчи между «Краснодаром» и «Спартаком», никто не стремится закрываться, и голы в этих играх есть, иногда даже в большом количестве.



Вроде бы «Краснодару» должно быть сложнее, все-таки он играл в Лиге чемпионов на выезде. К тому же есть проблемы с составом. Многие лидеры пока играть не могут. Кабелла на карантине, у Классона и Вандерсона травмы. Но, с другой стороны, позитивные эмоции были получены во Франции — не проиграли в дебютном матче в Лиге чемпионов. И важно, что «Краснодар» показал, как может справляться без лидеров.



По «Спартаку» замечу, что даже в игре с «Химками» были большие проблемы в защите. Как только химчане добавили, сразу пошли моменты. А «Краснодар» может на очень высоких скоростях играть, и тогда точно будет проблемы у «Спартака». Так что здесь выберу ставку «Краснодар» больше 1.5 мяча». Свежие ребята могут появиться у хозяев, тот же Ионов. С физикой не должно быть проблем у «Краснодара».