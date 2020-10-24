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Хабиб — Гэтжи: прогноз Василия Уткина на бой UFC 254 в ОАЭ

Хабиб — Гэтжи: прогноз Василия Уткина на бой UFC 254 в ОАЭ
Ставки / Прогнозы 0

Российский спортивный журналист Василий Уткин дал прогноз на поединок Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.

Ставка: победа Хабиба в четвёртом раунде за 11.0.

«Я, конечно, не сильный специалист в UFC, но я полагаю, что на этот матч захотят сделать ставку многие люди, которые, как и я не считают себя большими специалистами в UFC. Главная дилемма здесь, что все мы находимся в вихре огромного количества информации, касающейся этого поединка. Очень трудно играть против Хабиба, и с другой стороны очень сложно ставить на Нурмагомедова. Ты понимаешь, что здесь нет простора для расчета.

Как поступить в этом случае? Я поступлю очень просто. Хабиб имеет выдающийся результат в UFC. Нурмагомедов всегда раскрывает свой гейм-план перед боем. Он говорит, что положит Гэтжи в четвертом, так как раньше он попросту не будет к этому стремится. Именно так я его понял.

Я выбираю ставку на то, что гейм-план Хабиба сработает. Нурмагомедов сумеет победить Джастина в четвертом раунде. На это коэффициент 11.0. Эта игра стоит свеч, иначе в этой буре информации и эмоций мне сложно разобраться».

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