Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гейджи: прогноз футболиста Владимира Ильина на бой UFC 254

Нападающий «Ахмата» Владимир Ильин дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гейджи.

Ставка: победа Хабиба болевым/удушающим/сдачей за 2.70.

«Думаю, Хабиб победит без больших проблем. Конечно, ему будет тяжелее, чем с Порье. Все-таки Гейджи — соперник другого типа. Важно посмотреть, как он будет выглядеть без поддержки отца с психологической точки зрения. Конечно, ему будет тяжело.

Гейджи называют хорошим ударником. Но, думаю, проблемой это не станет. Тот же Конор — тоже топовый ударник, и посмотрите, что с ним сделал Хабиб. Думаю, команда россиянина уделит этому особое внимание. Он будет осторожен и постарается использовать свои преимущества. Хабиб всегда работает тактически грамотно и уходит в комфортную для себя среду. Уверен, этот бой не станет исключением.



Полагаю, бой закончится в четвертом-пятом раунде, потому Гейджи — серьезный противник, он постарается продержаться в октагоне как можно дольше. И Хабиб закончит бой удушающим приемом".