«Локомотив» — «Ротор»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию матча, на каком канале
24 октября «Локомотив» примет «Ротор» в матче 12-го тура чемпионата России. Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам — поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.56. Успех волгоградцев оценён букмекерами коэффициентом 8.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.20.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Ротор» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.71. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03.
Поставить на «обе забьют» можно за 2.40.
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«Локомотив» пропустил всего один гол в шести последних турах РПЛ.
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