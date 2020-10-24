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«Локомотив» — «Ротор»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию матча, на каком канале

«Локомотив» — «Ротор»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию матча, на каком канале
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24 октября «Локомотив» примет «Ротор» в матче 12-го тура чемпионата России. Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам — поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.56. Успех волгоградцев оценён букмекерами коэффициентом 8.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.20.

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Ротор» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.71. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.40.

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