«Локомотив» — «Ротор». Прогноз: Гильерме отведёт душу перед приездом «Баварии» в Москву

24 октября «Локомотив» примет «Ротор» в матче 12-го тура чемпионата России. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.56. Успех волгоградцев оценён букмекерами коэффициентом 8.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.20.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Локомотив» — «Ротор» Волгоград

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Ротор» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.71. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03.

Анализ и прогноз матча 12-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ротор» (24.10.2020)

Первый тур групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы благополучно завершился. Плотность календаря высокая, пора возвращаться к национальным первенства. В Российской Премьер-Лиге уже дошли до 12-го тура, то есть больше трети дистанции позади.

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Откроют программу 24 октября четыре матча. Среди прочих игравший на днях в еврокубках московский «Локомотив» примет волгоградский «Ротор». Их встреча начнётся в 19:00 мск и пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве.



«Железнодорожники» 21 октября в первом туре группового этапа Лиги чемпионов гостили у австрийского «Ред Булл Зальцбург». Игра получилась непростая, но гостям удалось зацепиться за очки (2:2). Даже забили первыми, но в отрезках перед и после перерыва пропустили по голу. Пришлось отыгрываться.



В группе А в соперниках у команды Марко Николича помимо шустрых австрийцев есть действующий победитель турнира мюнхенская «Бавария» и грозный мадридский «Атлетико». Единственные вменяемые шансы на еврокубковую весну видятся в борьбе с «Ред Буллом» за третье место.

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Пока всё неплохо, но уже в следующий вторник ожидает домашняя игра с мюнхенцами, которые на днях в родных стенах препарировали железобетонную оборону «Атлетико» (4:0). Сербскому наставнику красно-зелёных придётся выставить мощнейший состав и сильно постараться, чтобы не повторить участь «Барселоны» и «Шальке-04».



Скорее всего, в матче с волгоградцами Николич проведёт некоторую ротацию, чтобы дать лидерам отдохнуть. Впрочем, шансов у «Ротора» зацепиться за очки всё равно крайне мало. Команда до сих пор не может найти себя, барахтаясь на дне.



После 11 туров РПЛ сине-голубые занимают последнюю строчку в турнирной таблице. За всё время было набрано всего лишь три очка. Да, было несколько технических поражений из-за проблем с коронавирусом, но результативность выглядит слишком слабо даже со скидкой на все возможные факторы.

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Дело в том, что «Ротор» забил всего четыре гола за восемь поединков, в которых принял участие. С таким скромным послужным списком делать в Москве на «РЖД Арене» нечего. «Локомотив» входит в топ-3 чемпионата России по набранным очкам дома.



Причём в последних шести турах «железнодорожники» пропустили всего лишь один гол. Хотя среди соперников были «Зенит» (0:0), «Ростов» (0:0) и ЦСКА (1:0). На наш взгляд, стоит проверить ставку «Ротор» не забьёт за коэффициент 1.79. Коуч «Локо» уделяет особенное внимание обороне, в преддверии матча с «Баварией» крайне важно сохранить свои ворота нетронутыми. Вариант посмелее — П1 всухую.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Локомотив» — «Ротор» 24 октября 2020 года

У «Локомотива» в начале следующей недели тяжелейшая домашняя игра с «Баварией» в Лиге чемпионов. Вероятно, Марко Николич проведёт ротацию и даст отдохнуть лидерам. Однако с обороной у москвичей полный порядок, так что голов от «Ротора», имеющего огромные трудности с результативностью, не ждём.



Ставка: «Ротор» не забьёт за 1.79.