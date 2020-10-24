«Краснодар» — «Спартак»: прогноз Александра Бубнова на матч 12-го тура РПЛ 24 октября
Экс-игрок «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч чемпионата России «Краснодар» — «Спартак», который состоится 24 октября.
Ставка: победа «Спартака» за 3.18, обе забьют за 1.71.
«Краснодар» всё же отдал много сил в Лиге чемпионов, когда с большим трудом удержал ничью на выезде с «Ренном». Плюс у «быков» сейчас масса кадровых потерь, очень много травмированных. Особенно страдает группа атаки. У «Спартака» по обоим пунктам значительное преимущество, красно-белые целенаправленно готовились именно к этому матчу всю неделю, в Кубке России выставили резервистов. Думаю, команда Тедеско одержит верх. Хотя свой гол хозяева наверняка всё же забьют", — сказал Бубнов.
- 24 октября 2020
-
17:30
-
17:15
-
17:05
-
17:00
-
16:45
-
16:40
-
16:35
-
16:30
-
16:15
-
16:10
-
16:05
-
16:02
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:35
-
15:30
-
15:20
-
15:15
-
15:10
-
15:05
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:40
-
14:35
-
14:30
-
14:20
-
14:10
-
14:08
-
14:05
-
14:00
-
13:55
-
13:50
-
13:45
Партнерский контент