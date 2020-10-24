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«Краснодар» — «Спартак»: прогноз Александра Бубнова на матч 12-го тура РПЛ 24 октября

«Краснодар» — «Спартак»: прогноз Александра Бубнова на матч 12-го тура РПЛ 24 октября
Ставки / Прогнозы 0

Экс-игрок «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч чемпионата России «Краснодар» — «Спартак», который состоится 24 октября.

Ставка: победа «Спартака» за 3.18, обе забьют за 1.71.

«Краснодар» всё же отдал много сил в Лиге чемпионов, когда с большим трудом удержал ничью на выезде с «Ренном». Плюс у «быков» сейчас масса кадровых потерь, очень много травмированных. Особенно страдает группа атаки. У «Спартака» по обоим пунктам значительное преимущество, красно-белые целенаправленно готовились именно к этому матчу всю неделю, в Кубке России выставили резервистов. Думаю, команда Тедеско одержит верх. Хотя свой гол хозяева наверняка всё же забьют", — сказал Бубнов.

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