«Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ 24.10.2020
Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед».
Ставка: победа «Ливерпуля» всухую за 2.39.
«У «Шеффилда» большие проблемы с травмами. И игрой. Не будет Муссе, Флэка. «Шеффилд» — это команда, которая в этом сезоне очень мало забивает. Возможно, что мы увидим второй тяжелейший сезон «Шеффилд» в АПЛ — всего 2 забитых мяча (ужас). При этом команда низовая. И не пропускает пачками.
Но тут другое дело. На «Энфилде» мы увидим, как «Ливерпуль» может жить без Ван Дейка. Проверка в Лиге чемпионов довольна серьезная была — Фабиньо был великолепен. Статистику на «Энфилде» все знают — с 2017 никаких проблем для команды Клоппа не бывает. Здесь ставлю на «сухую» победу «Ливерпуля».
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