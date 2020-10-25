«Вальядолид» — «Алавес»: прогноз Александра Вишневского на матч 7-го тура Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 7-го тура Примеры сезона-2020/21 «Вальядолид» — «Алавес».
Ставка: тотал больше 1.5 гола за 1.70.
«Встречаются команды, застрявшие в зоне вылета. Обеим, как никогда, важно побеждать, надо искать счастья в атаке, и я рассчитываю здесь на голы, которых не очень-то ждут букмекеры. На тотал больше 2.5 мяча высочайший коэффициент – 3.00. А на скромный тотал больше 1.5 гола коэффициент составляет 1.70.
Между тем у «Вальядолида» выигрывала ставка обе забьют во всех трех прошлых домашних матчах, а в предыдущем туре «Вальядолид» сыграл в Уэске 2:2, а теперь еще и возвращается в строй правый хавбек Орельяна. От «Алавеса» тоже логично ждать хотя бы одного гола, весь у басков отличная пара форвардов Хоселу – Лукас Перес. Две очень мотивированные команды встретятся с соперниками, которые в этом сезоне не блещут крепостью обороны. Надеюсь на голы и выбираю ставку «тотал больше 1.5 мяча».
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