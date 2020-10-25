«Урал» — «Тамбов»: прогноз Александра Бубнова на матч 12-го тура РПЛ в Екатеринбурге

Экс-игрок «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 12-го тура РПЛ «Урал» — «Тамбов».

Ставка: победа «Урала» за 2.05, тотал меньше 2.5 гола за 1.64.

«Уралу» пора выигрывать, иначе екатеринбургский клуб рискует плотно окопаться внизу таблицы Российской Премьер-Лиги. Очная домашняя встреча с соседом по турнирной таблице «Тамбовом» — хорошая возможность подправить турнирную ситуацию — это матч за шесть очков.

Ещё один аргумент в пользу хозяев — возвращение Бикфалви, который уже успел оформить хет-трик в матче Кубка России. Эрик очень важен для этой команды. Думаю, большого количества голов тут не будет, но свои три очка екатеринбуржцы всё же наберут", — сказал Бубнов.