«Ростов» — «Химки»: прогноз Александра Бубнова на матч 12-го тура РПЛ

Экс-игрок «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 12-го тура РПЛ «Ростов» — «Химки», который состоится 25 октября.



Ставка: победа «Ростова» за 1.70, тотал больше 2.5 гола за 2.00.



«Несмотря на серьезные кадровые потери, «Ростов» показал, что у команды есть атакующий потенциал в лице молодых игроков. А средняя линия у ростовчан остается очень крепкой, тем более отбыл дисквалификацию Норманн. Встреча будет непростая, «Химки» после назначения Игоря Черевченко на пост главного тренера добавили и вполне могут доставить проблемы, но «Ростов» должен побеждать. Мне кажется, что голов в этом матче будет достаточно. И подопечные Валерия Карпина возьмут три очка».