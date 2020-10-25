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«Ростов» — «Химки»: прогноз Александра Бубнова на матч 12-го тура РПЛ

«Ростов» — «Химки»: прогноз Александра Бубнова на матч 12-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Экс-игрок «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 12-го тура РПЛ «Ростов» — «Химки», который состоится 25 октября.

Ставка: победа «Ростова» за 1.70, тотал больше 2.5 гола за 2.00.

«Несмотря на серьезные кадровые потери, «Ростов» показал, что у команды есть атакующий потенциал в лице молодых игроков. А средняя линия у ростовчан остается очень крепкой, тем более отбыл дисквалификацию Норманн. Встреча будет непростая, «Химки» после назначения Игоря Черевченко на пост главного тренера добавили и вполне могут доставить проблемы, но «Ростов» должен побеждать. Мне кажется, что голов в этом матче будет достаточно. И подопечные Валерия Карпина возьмут три очка».

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