Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Локомотив» — «Ротор»: как сыграли 24 октября, кто победил, какой счёт, какие ставки зашли

«Локомотив» — «Ротор»: как сыграли 24 октября, кто победил, какой счёт, какие ставки зашли
Ставки / Прогнозы 0

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» уступил «Ротору». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 19-й минуте судья назначил пенальти в ворота хозяев. Пенальти вратарь «Локо» отразил, но Фламарион Жовину Филью успел на добивание, головой в падении переправив мяч в ворота. На 28-й минуте Дмитрий Рыбчинский сравнял счёт.

Во втором тайме «Ротор» вышел вперёд — Андрес Понсе дождался передачи к линии штрафной, прицелился и с левой пробил в дальнюю девятку. На 83-й минуте Антон Миранчук с пенальти пробил в штангу. Спустя четыре минуты «Ротор» забил третий гол, однако его отменили после видеопросмотра.

В добавленное время вторую жёлтую карточку получил Гжегож Крыховяк.

Эксперты считали волгоградцев аутсайдером, на их победу давали 8.10. Со ставки в 1000 рублей можно было выиграть 8100 рублей. Успех «Локомотива» шёл за 1.56, ничья — за 4.20.

Тотал больше 2.5 мяча оценивался в 2.39, «обе забьют» — 2.40, удаление — в 4.50.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020