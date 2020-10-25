«Локомотив» — «Ротор», 24.10.2020: результат матча РПЛ и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» уступил «Ротору». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



На 19-й минуте судья назначил пенальти в ворота хозяев. Пенальти вратарь «Локо» отразил, но Фламарион Жовину Филью успел на добивание, головой в падении переправив мяч в ворота. На 28-й минуте Дмитрий Рыбчинский сравнял счёт.



Во втором тайме «Ротор» вышел вперёд — Андрес Понсе дождался передачи к линии штрафной, прицелился и с левой пробил в дальнюю девятку. На 83-й минуте Антон Миранчук с пенальти пробил в штангу. Спустя четыре минуты «Ротор» забил третий гол, однако его отменили после видеопросмотра.



В добавленное время вторую жёлтую карточку получил Гжегож Крыховяк.



Эксперты считали волгоградцев аутсайдером, на их победу давали 8.10. Со ставки в 1000 рублей можно было выиграть 8100 рублей. Успех «Локомотива» шёл за 1.56, ничья — за 4.20.



Тотал больше 2.5 мяча оценивался в 2.39, «обе забьют» — 2.40, удаление — в 4.50.