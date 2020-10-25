«Урал» — «Тамбов»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, на каком канале покажут
25 октября «Урал» и «Тамбов» сыграют в матче 12-го тура РПЛ. Начало встречи — в 14:00 мск. В прямом эфире матчу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Урала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех «Тамбова» оценён букмекерами коэффициентом 3.84. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.42.
Букмекеры не уверены, что матч 12-го тура РПЛ «Урал» — «Тамбов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 2.13.
- 25 октября 2020
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:53
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:25
-
08:20
-
08:15
-
08:10
-
08:05
-
08:00
-
07:50
-
07:45
-
07:40
-
07:35
-
07:30
Партнерский контент