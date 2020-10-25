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Хабиб объявил о завершении карьеры после победы над Гэтжи. Букмекеры не ждали этого

Хабиб объявил о завершении карьеры после победы над Гэтжи. Букмекеры не ждали этого
Ставки / Прогнозы 0

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В его главном событии встретились Хабиб Нурмагомедова и Джастин Гейджи. Во втором раунде Хабиб провёл тейукдаун и оформил победу удушающим приёмом треугольником.

После завершения боя Хабиб заявил, что это был его последний бой. По его словам, он дал такое обещание своей матери и хочет уделять ей больше внимания.

Букмекеры до боя не ожидали, что Хабиб Нурмагомедов объявит о завершении карьеры. Поставить на такое развитие событий можно было с коэффициентом 9.00. При ставке в 1000 рублей на выплату можно было получить 9000 рублей.

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Эксперты не сомневались в успехе Хабиба: ставки на победу россиянина принимались с коэффициентом 1.32. С 1000 рублей можно было выиграть 1320 рублей. Успех Гейджи шёл за 3.70, ничья — за 55.0.

При этом букмекеры не ожидали, что бой закончится быстро. Тотал меньше 1.5 раунда шёл 3.30, тотал больше 1.5 раунда — за 1.40. На победу Хабиба во втором раунде можно было поставить за 7.30, тогда с 1000 рублей выигрыш составил бы 7300 рублей.

Ставки на успех Нурмагомедова болевым/удушающим/сдачей принимались за 2.70.

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