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«Реал Сосьедад» — «Уэска»: прогноз Константина Генича на матч 7-го тура чемпионата Испании

«Реал Сосьедад» — «Уэска»: прогноз Константина Генича на матч 7-го тура чемпионата Испании
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Уэска».

Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 1.63.

«Лидер испанского чемпионата у себя на «Аноэте» сыграет с «Уэской». Многих удивляет лидерство «Сосьедада». Кто-то относится к этому, как просто к удачному старту. Но хорошую игру показывает команда, достаточно результативную. Две крупные победы подряд одержаны — 3:0 над «Хетафе» и «Бетисом», соперникам не самыми простыми. В Лиге Европы помучились с «Риекой», играли смешанными составом, но победу увезли. Играли в воскресенье вечером, а здесь матч уже в воскресенье. Так составлен календарь. Есть футболисты, которые не играли в Лиге Европы. Они будут задействованы в матче чемпионата.

«Уэска» — дебютант, у нее побед пока нет, зато есть пять ничьих в шести турах. Не может же она все время играть вничью. Соперники были непростыми — «Валенсия», «Атлетико», в последнем туре ушли с 0:2 в матче с «Вальядолидом». Но, думаю, «Сосьедад» обязан обыгрывать «Уэску», если сыграет правильно. Ресурсов должно хватить.

Мой прогноз — «чистая победа «Реала Сосьедад».

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