«Урал» — «Тамбов»: прогноз Егора Титова на матч 12-го тура чемпионата России 25 октября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Урал» — «Тамбов».
Ставка: победа «Урала» за 2.11.
«Команды соседствуют в турнирной таблице. На 1 очко больше набрал «Тамбов». Но и тем, и другим очки очень нужны, чтобы приблизиться к середине таблицы. Находиться внизу — это лишнее давление. И постепенно оно будет все расти и расти.
Как мне кажется, «Тамбову» в последнее время начало слишком уж везти. Матч с «Ротором» проходил с преимуществом волгоградцев, но результат итоговый — победа «Тамбова». Повезло, что пенальти не забил «Ротор». Но можно отметить, что впереди неплохо тамбовчане выглядят, забивают почти регулярно. Моменты есть в каждом матче. Со «Спартаком» не повезло, компенсация пришла с «Ротором». Онугха забил в двух матчах подряд — «Ротору» и брянскому «Динамо» в кубковой встрече.
Но при этом моментов у ворот «Тамбова» возникает не меньше, чем в штрафной соперников. И это как минимум. Да, «Урал» мало забивает, но где-то не везет, лидеры травмируются. Здесь, думаю, настрой будет запредельный у хозяев. Надо забивать и брать три очка. По уровню «Урал» не ниже, а домашние стены должны помочь. Обороняется, кстати, «Урал» хорошо, много шансов у «Тамбова» не будет.
Рискну взять чистую победу «Урала».
- 25 октября 2020
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