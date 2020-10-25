«Арсенал» — «Лестер»: прогноз Дениса Казанского на матч 6-го тура чемпионата Англии

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Лестер».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.92.

«Довольно мощная игра может сложиться. Обе команды сыграли в Лиге Европы — «Арсенал» сыграл вторым составом + задействовал во второй тайме нескольких лидеров. «Лестер» же сыграл почти основой — не вышел только Джейми Варди. Это может сказаться.



«Арсенал» два поражения до этой встречи — сейчас, может, дела пойдут получше. У «Лестера» тоже были проблемы в двух последних матчах. Тут может сыграть фактор Лиги Европы. «Лисы» никуда не летали, но много основных игроков задействовали.



Это может сказаться во втором тайме. Прогнозирую, что второй тайм будет самый результативный в этой встрече — за 1.92».