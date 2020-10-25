«Арсенал» — «Лестер Сити»: прогноз Владимира Чаплыгина на матч 6-го тура АПЛ в Лондоне

Профессиональный гандикаппер Владимир Чаплыгин дал прогноз на матч 6-го тура чемпионата Англии по футболу «Арсенал» — «Лестер».

Ставка: тотал меньше 24.5 фолов за 1.75.

«Перед стартом шестого тура в сезоне АПЛ насчитывалось 48 встреч. В среднем за игру судьи фиксировали 23,56 фолов. В прошлом сезоне по итогам 380 встреч средний показатель нарушений правил составлял 21,46 пунктов. Сегодня для матча «Арсенал» — «Лестер» букмекерские аналитики выдали планку тотала 24.5. Это намного выше показателей текущего сезона и почти на один пункт больше данных прошлого чемпионата.



По традиции я обращаюсь к индивидуальной статистике команд. Меня интересуют два параметра: количество воздушных единоборств и отборов мяча. Именно их можно трансформировать в потенциальное количество фолов. По моим прикидкам встреча «Арсенала» с «Лестером» сулит от 18 до 20 фолов.



Осталось проверить судейский фактор. За порядком на футбольном поле будет следить Крэйг Поусон. По сравнению со среднестатистическим арбитром АПЛ он свистит чуть чаще, но не намного. Так что мой прогноз на количество фолов смещается до диапазона от 19 до 22. Но все еще меньше предложенной букмекерами планки тотала 24,5. Так что играем «низ».