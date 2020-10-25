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«Ростов» — «Химки»: прогноз Сергея Силкина с коэффициентом 3.50 на матч 12-го тура РПЛ

«Ростов» — «Химки»: прогноз Сергея Силкина с коэффициентом 3.50 на матч 12-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин дал прогноз на матч 12-го тура чемпионата России «Ростов» — «Химки», который состоится 24 октября.

Ставка: победа «Ростова» с разницей в один мяч за 3.50.

«Ростов» пока далёк от игры прошлого сезона, к тому же команду покинули ведущие игроки. В то же время класс у них выше, чем у «Химок», поэтому победа будет за счёт суммы исполнительского мастерства команды. Подопечные Игоря Черевченко дадут бой, но зацепиться за очки им будет сложно. Тем более на чужом поле. Жду победы хозяев с разницей в один гол. Думаю, счёт 2:1 вполне вероятен".

Поставить на победу «Ростова» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех «Химок» оценён букмекерами коэффициентом 5.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.90.

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