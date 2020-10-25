«Вулверхэмптон» — «Ньюкасл»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 6-го тура АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл».

Ставка: «Вулверхэмптон» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 1.98.

«Команда Нуну Эшпириту Санту по-прежнему хороша в обороне, вот только мало забивает. Бороться за еврокубковые места в нынешнем сезоне с такой игрой будет тяжело. На данный момент у неё девять баллов, но конкурентов хватает.



«Ньюкасл Юнайтед» выглядит довольно неоднозначно. Вроде бы получилось отобрать очки у «Тоттенхэма» (1:1), а затем переиграть «Бёрнли» (3:1), но потом последовало разгромное поражение. К слову, уже второе домашнее за пять сыгранных матчей.

На этот раз обидчиком стал «Манчестер Юнайтед» (1:4). «Сороки» даже повели в счёте благодаря автоголу Люка Шоу на второй минуте, но всё оставшееся время пришлось обороняться. В целом, результат закономерный: манкунианцы много атаковали, нанесли 28 ударов по воротам и подали семь корнеров. Но надо сказать, что три из четырёх голов хозяева пропустили уже после 85-й минуты. Грубо говоря, не дотерпели.



В текущем сезоне «Ньюкасл» пока не проигрывал на выезде ни в Кубке английской лиги, ни в Премьер-Лиге. Однако на этот раз продолжить серию будет невероятно трудно. «Вулверхэмптон» вернулся в победную колею, да и в Вулверхэмптоне с ним играть довольно тяжело любой команде.



В прошлом сезоне в 19 домашних играх «волки» потерпели только четыре поражения: от «Челси», «Тоттенхэма», «Ливерпуля» и «Арсенала». В нынешнем пока только от «Манчестер Сити». «Сороки» исправно забивают, но встать в один ряд с грандами едва ли получится.



Лобовую победу «Вулверхэмптона» проверять слишком рискованно, стабильности команде не хватает. Зато вполне можно проверить комбинированную ставку 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.98. Забивают «волки» не много, но у них три «сухих» победы в пяти турах АПЛ".