«Вулверхэмптон» — «Ньюкасл». Прогноз: Руй Патрисиу, Моутинью и Траоре войдут в топ-5 АПЛ

25 октября «Вулверхэмптон Уондерерс» примет «Ньюкасл Юнайтед» в матче 6-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 5.40. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.60.
Коэффициенты букмекеров на матч 6-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл»
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.26, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.71. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70.
Анализ и прогноз матча чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл» (25.10.2020)
Первый тур еврокубков завершился, пора возвращаться к национальным первенствам. В английской Премьер-лиге уже стартовал шестой тур, программа продолжится 25 октября тремя поединками. Среди прочих «Вулверхэмптон» сыграет с «Ньюкаслом» на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне.
«Волки» сумели-таки оправиться после поражений от «Манчестер Сити» и «Вест Хэма» с общим счётом 1:7. В предыдущих двух турах они с минимальным счётом обыграли «Фулхэм» и «Лидс Юнайтед». Правда, о каком-то весомо преимуществе в обоих случаях говорить не приходилось.
Команда Нуну Эшпириту Санту по-прежнему хороша в обороне, вот только мало забивает. Бороться за еврокубковые места в нынешнем сезоне с такой игрой будет тяжело. На данный момент у неё девять баллов, но конкурентов хватает.
«Ньюкасл Юнайтед» выглядит довольно неоднозначно. Вроде бы получилось отобрать очки у «Тоттенхэма» (1:1), а затем переиграть «Бёрнли» (3:1), но потом последовало разгромное поражение. К слову, уже второе домашнее за пять сыгранных матчей.
На этот раз обидчиком стал «Манчестер Юнайтед» (1:4). «Сороки» даже повели в счёте благодаря автоголу Люка Шоу на второй минуте, но всё оставшееся время пришлось обороняться. В целом, результат закономерный: манкунианцы много атаковали, нанесли 28 ударов по воротам и подали семь корнеров. Но надо сказать, что три из четырёх голов хозяева пропустили уже после 85-й минуты. Грубо говоря, не дотерпели.
В текущем сезоне «Ньюкасл» пока не проигрывал на выезде ни в Кубке английской лиги, ни в Премьер-Лиге. Однако на этот раз продолжить серию будет невероятно трудно. «Вулверхэмптон» вернулся в победную колею, да и в Вулверхэмптоне с ним играть довольно тяжело любой команде.
В прошлом сезоне в 19 домашних играх «волки» потерпели только четыре поражения: от «Челси», «Тоттенхэма», «Ливерпуля» и «Арсенала». В нынешнем пока только от «Манчестер Сити». «Сороки» исправно забивают, но встать в один ряд с грандами едва ли получится.
Лобовую победу «Вулверхэмптона» проверять слишком рискованно, стабильности команде не хватает. Зато вполне можно проверить комбинированную ставку 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.98. Забивают «волки» не много, но у них три «сухих» победы в пяти турах АПЛ.
Прогноз и ставки на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл» 25 октября 2020 года
«Вулверхэмптон» по-прежнему не может похвастаться высокой результативностью, зато с обороной тут полный порядок. А на своём поле проигрывают только грандам. «Ньюкасл», конечно, может навязать борьбу, но потолок – ничья в Вулверхэмптоне. 1Х через общий низ смотрится хорошо.
Ставка: «Вулверхэмптон» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 1.98.
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