«Ростов» — «Химки»: результат матча 25.10.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» проиграл «Химкам» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Ростове на стадионе «Ростов Арена». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Василия Казарцева (Санкт-Петербург), ассистировали судьи на линиях Адлан Хатуев (Грозный) и Андрей Гурбанов (Краснодар).



Ростовский клуб доигрывал матч в меньшинстве, на 71-й минуте красную карточку получил Роман Ерёменко, который грубо сыграл против Ильи Кухарчука. Счёт был открыт в концовке встречи — на 91-й минуте забил Резиуан Мирзов. На 94-й минуте второй гол забил Брайан Идову.

Эксперты считали «Химки» аутсайдерами, предлагая на победу гостей коэффициент 5.20. С 1000 рублей можно было выиграть 5200 рублей. Успех «Ростова» оценивался в 1.77, ничья — в 3.90.

Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 1.90, «обе забьют — нет» — за 1.80, на удаление давали 3.20.