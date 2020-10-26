ЦСКА — «Арсенал»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА — «Арсенал» в 12-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.



Ставка: ЦСКА забьет минимум 2 мяча за 1.77.



«Выбираю ставку ЦСКА тотал больше 1.5 гола в матче против тульского «Арсенала». «Армейцы» играют сейчас лихо, очень здорово комбинируют, созидают. Молодая группа атаки ЦСКА всё больше и больше понимает друг друга. Мне кажется, у ЦСКА в атаке сейчас куда меньше проблем, чем в обороне. «Арсенал» похвастать супернадёжной обороной в нынешнее время не может, поэтому Кучаев, Чалов, Обляков и кто бы там ещё ни появился, даже Эджуке, в состоянии будут организовать как минимум два мяча в ворота тульской команды. Если посмотреть на статистику, то практически всегда, за исключением прошлого сезона, ЦСКА как минимум два мяча в домашних матчах «Арсеналу» забивал», — сказал Генич.

ЦСКА — «Арсенал». Прогноз: Чалов и Влашич разомнутся перед игрой Лиги Европы с «Динамо» З В последних четырёх домашних играх с «Арсеналом» красно-синие забили 12 голов.