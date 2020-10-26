ЦСКА — «Арсенал»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА — «Арсенал» в 12-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
Ставка: ЦСКА забьет минимум 2 мяча за 1.77.
«Выбираю ставку ЦСКА тотал больше 1.5 гола в матче против тульского «Арсенала». «Армейцы» играют сейчас лихо, очень здорово комбинируют, созидают. Молодая группа атаки ЦСКА всё больше и больше понимает друг друга. Мне кажется, у ЦСКА в атаке сейчас куда меньше проблем, чем в обороне. «Арсенал» похвастать супернадёжной обороной в нынешнее время не может, поэтому Кучаев, Чалов, Обляков и кто бы там ещё ни появился, даже Эджуке, в состоянии будут организовать как минимум два мяча в ворота тульской команды. Если посмотреть на статистику, то практически всегда, за исключением прошлого сезона, ЦСКА как минимум два мяча в домашних матчах «Арсеналу» забивал», — сказал Генич.
- 26 октября 2020
-
10:27
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
06:30
- 25 октября 2020
-
23:02
-
21:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
15:45
-
15:30
-
15:20
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:40
-
13:35