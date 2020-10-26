«Металлург» Мг — «Торпедо»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Металлург» Мг — «Торпедо».
Ставка: победа «Металлурга» минимум в 2 шайбы за 3.34.
«Магнитка» для нижегородцев (как, собственно говоря, и для «Трактора») всегда была, есть и будет «новоделом». Притом что даты рождения у команд расходятся не сильно. Просто нижегородцам быстренько удалось заскочить в элиту и там встать враскорячку, так что никто не мог их оттуда вышибить. А магнитогорцы четверть века околачивали груши в минорных подразделениях, перебиваясь с третьего эшелона советского хоккея на второй. То есть в тех местах, где словосочетание «команда мастеров» вызывало дикий гогот и тыканье пальцем.
Поэтому когда «металлурги» таки влезли в элиту, причём влезли по-рабоче-крестьянски, своим горбом, а не воспользовавшись расширением, в Горьком, тогда ещё не ставшем Нижним Новгородом, сказали: «Фу, колхозники из райцентра!» – и задрали нос. Все последующие годы уральцы за этих «колхозников» мутузили нижегородцев по-всякому и намутузили более чем двукратное преимущество по победам.
Продолжат они мутузить «автозаводцев» и в отчётном матче. Потому что один раз в нынешнем сезоне уже обыграли. Потому что «Торпедо» нынче представляет собой достаточно аморфную структуру, которая, с одной стороны, уже ушла от скудровского «бей-беги», а с другой — ни к чему другому не пришла. А бюджет Нижегородской губернии не позволяет набрать таких игроков, чтобы обыгрывать «Магнитку» регулярно, на полусогнутых и без разрывов на себе предметов верхнего и нижнего гардероба.
В общем, быть нижегородцам битыми и на этот раз. Причём битыми в основное время и с приличным преимуществом в две-три шайбы», — сказал Лебедев.
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