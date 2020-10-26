«Бернли» – «Тоттенхэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 6-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Бернли» – «Тоттенхэм».
Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-1) за 2.13.
«Тоттенхэм», конечно, знатно опростоволосился в прошлом туре, разбазарив преимущество в три мяча в игре с «Вест Хэмом». Было очень важно со всех точек зрения отреагировать на это недоразумение в матче Лиги Европы. Команды Моуринью, в принципе, всегда отличались умением демонстрировать реакцию в подобных ситуациях, и «шпорам» удалось это сделать. Против австрийского ЛАСКа лондонцы смотрелись не только хорошо, но и по-спортивному зло. Немало создали моментов и заслуженно победили 3-0. И для этого даже не понадобилось задействовать Кейна.
О «Бернли» пока ничего хорошего не скажешь. У команды Шона Дайша по-прежнему ноль побед, всего три забитых мяча и минимум созданных моментов впереди. Перед каждым матчем там кадровые проблемы, и конца им пока не видно. Ну а если зимой уедет Тарковски и/или Поуп, то можно будет причислять команду к одним из главных претендентов на вылет», — сказал Петросьян.
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