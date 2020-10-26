«Милан» — «Рома»: ставка Максима Калиниченко на игру Серии А

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Рома».



Ставка: победа «Милана» за 2.23.



«Милан» сейчас набрал очень хорошую форму. Подопечные Пиоли имеют длинную серию побед и в топ-5 чемпионатов Европы они единственные, кто вообще не терял очков.



В домашнем чемпионате у «Милана» первые три тура вопросов не вызывали. Победы над «Болоньей», «Специей» и «Кротоне» никого не удивили. Но вот в последнем туре миланцы встречались со злейшим врагом и по совместительству соседом – «Интером». Но «Милан» и его смог довольно уверенно обыграть.



Важную роль в успехе «Милана» играет Ибрагимович. Он одновременно исполняет роль ментального наставника и качественного форварда. Собственно, в игре с «Интером» именно Златан забил оба мяча и привёл команду к победе.



Помогает «Милану» и то, что у него нет тяжёлых матчей в Лиге чемпионов. Он играет в Лиге Европы, где, в общем-то, другие команды топ-уровня можно пересчитать по пальцам. В групповом этапе миланцы точно могут расслабиться и бросать все силы на Серию А.



Но вот в этом туре у команды Пиоли будет новый вызов – «Рома». Это уже не команда из нижней части турнирной таблицы. Римляне невнятно стартовали в новом сезоне, но в последних турах они начали уверенно побеждать. А вот с могучим «Ювентусом» они и вовсе смогли сыграть вничью.



«Рома», в свою очередь, тоже выступает в Лиге Европы. Так что здесь у неё с «Миланом» равная ситуация.



Если говорить о прогнозе, то число голов я не будут гадать. «Милан» стабильно забивает не больше двух-трёх мячей. А «Рома», наоборот — то пять, то один. Так что я предложу поставить на результат матча.



По моему мнению, «Рома» точно не выиграет. «Милан» сейчас ментально слишком силён и уверен в себе. А между ничьей и победой миланцев я выберу второе», — сказал Калиниченко.

«Милан» — «Рома». Прогноз: Ибрагимович и Доннарумма продлят великолепную серию россонери «Милан» не проигрывает на протяжении 21 матча.