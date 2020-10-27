«Локомотив» – «Бавария»: прогноз Кирилла Дементьева на игру Лиги чемпионов

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Локомотив» – «Бавария» в рамках 2-го тура Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.01.



«Локомотив» проиграл «Ротору», но на «Баварию» настрой будет запредельный. Коллектив из Черкизово приложит все усилия, чтобы оказать гостям хоть какое-то сопротивление.



«Бавария» два матча подряд сыграла на ноль. Причём с командами, с которыми она обычно этого не делает: «Атлетико» и «Айнтрахт». Думаю, пора бы уже мюнхенцам пропустить. Всё-таки оборона у них не самая выдающаяся, да и вполне возможна ротация. Отношение к «Локомотиву», скорее всего, будет снисходительное. Это позволяет рассчитывать москвичам на забитый мяч. Поэтому я предлагаю следующий вариант: обе команды забьют и тотал больше 2.5», — сказал Дементьев.

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