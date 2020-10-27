«Боруссия» М — «Реал Мадрид»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Германии

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Боруссия» Менхенгладбах — «Реал Мадрид» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Реала» за 1.90.



«В Мёнхенгладбах отправляется мадридский «Реал». Победа в «эль класико», конечно, добавляет вистов и Зинедину Зидану, и в карму мадридскому «Реалу» тоже. После двух неудач с «Кадисом» и «Шахтёром» «Реал» вот так грамотно отреагировал. Надежду и уверенность в сердца болельщиков он вернул.



Поражение от «Шахтёра» ставит в очень неприятное положение мадридцев в Лиге чемпионов. Сейчас надо обязательно очки набирать. Спаренные матчи у «Реала» будут против «Интера». Так что очень дорого может обойтись потеря очков во встрече с Гладбахом.



Да, «Боруссия» хороша, у неё прекрасная атака. И в последнем матче «Боруссия» забила три мяча «Майнцу» на выезде. Но «Реал» на такие игры умеет собираться. Потихонечку возвращаются все травмированные. Есть возможность у Зидана ротировать состав. Но он прекрасно понимает, что в сложившейся ситуации нужен вопрос не ротации, а качества. Поэтому наверняка все те, кому давали отдохнуть, например, в матче с «Шахтёром», выйдут сейчас. Это те же Бензема, Кроос.



Если «Реал» сыграет так же сконцентрированно и внимательно, как против «Барселоны», то сможет увезти из Германии победу. Тем более против немецких клубов, как правило, мадридцы играют неплохо. В сложившейся ситуации, в этой системе координат «Реал» должен ставить не только на качество футбола, но и на результат. Очень важен он сейчас для Мадрида», — сказал Генич.

«Боруссия М» — «Реал». Прогноз: с Месси разобрались, пора ответить на 2:3 от «Шахтёра» Рамос забил победный гол в «класико», вернулся Азар. Все козыри у мадридцев на руках.