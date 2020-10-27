«Спартак» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Северсталь».



Ставка: ничья за 4.04.



«С грехом пополам красно-белые пережали дома ХК «Сочи», не дав южанам разбежаться. Победа далась подопечным Знарка очень и очень нелегко, третий период начинался при ничейном счете, а последняя шайба залетела в пустую «калитку». А еще сочинцы хозяев перебегали и перебросали.



Допустит ли подобное «Северсталь», у которой выпили всю кровь в братском Минске, но которая, тем не менее, два очка из Белоруссии увезла? В принципе, у череповчан тоже грандиозные проблемы с реализацией, они создают голевых моментов на два-три матча, но реализуют их, как кот наплакал. Но если уж голы пойдут, то пойдут, и горе тем, кто в этот момент окажется оппонентом и попадёт «под раздачу».



Нельзя не отметить, что в последнее время «Спартак» весьма удачно играет против «Северстали». И, скажем, три последних «междусобойчика» красно-белые выиграли. Будет ли четвёртая подряд победа? А вот тут бабка надвое сказала.



На мой взгляд, «Северсталь», как и ХК «Сочи», не является для «Спартака» мотиватором. Таким, при котором парни Знарка могут сыграть «на разрыв» аорты. Значит, с «Северсталью» они будут мучиться, как и с южанами. Тогда им повезло, и в третьем периоде, когда игра шла до первой шайбы, первая шайба залетела в нужные ворота. Но теперь вполне может случиться наоборот, хоть и будут северяне уже не первой свежести, поскольку в Минске им пришлось поиграть в овертайме.



Суммируя всё вышеописанное, есть смысл предположить суровый и ничейный бой. Причём бой весьма малорезультативный, хорошо если соперники друг другу по две шайбы забьют. За пределами основного времени судьба улыбнётся гостям», — сказал Лебедев.

«Спартак» — «Северсталь». Прогноз: Разин расколдует Гудачека, Рылов и Кутейкин не спасут Словацкий вратарь пропустил всего две шайбы за четыре последних матча.