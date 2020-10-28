«Краснодар» — «Челси»: прямая трансляция матча, какой канал, прогнозы и ставки

28 октября «Краснодар» примет «Челси» в матче 2-го тура группы Е Лиги чемпионов. Начало — в 20:55 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».



Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех российского клуба оценён букмекерами коэффициентом 7.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.80.



Букмекеры считают, что матч группы Е «Краснодар» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.72. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09.



Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90, на пенальти — за 2.50, на удаление — за 3.80. Гол Маркуса Берга идёт за 4.00.

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