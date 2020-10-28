«Шахтёр» — «Интер»: результат матча ЛЧ 27 октября и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтёр» и миланский «Интер» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский». Обслуживала матч болгарская бригада арбитров под руководством Георги Кабакова, ассистировали судьи на линиях Мартин Маргаритов и Диян Валков.
Итальянский клуб владел ощутимым преимуществом в ходе всего матча. В первом тайме игроки «Интера» дважды попали в перекладину ворот «Шахтёра». Жёлтые карточки получили Алессандро Бастони и Артуро Видаль.
Ставки на ничью принимались за 3.94: с 1000 рублей можно было выиграть 3940 рублей.Успех «Интера» шёл за 1.86, успех «Шахтёра» — за 4.40.
На тотал меньше 2.5 мяча давали 2.45, на «обе забьют — нет» — 2.25. Точный счёт 0:0 шёл за 18.0.
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