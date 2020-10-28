«Боруссия» Д — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Германии

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Зенит» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 1.90.



«Российский чемпион последних двух лет, команда Сергея Семака «Зенит» отправляется в гости к дортмундской «Боруссии». Пожалуй, здесь российскому клубу ловить особо нечего, хотя «Зенит» и проверенный еврокубковый боец – наверняка что-то оригинальное и интересное придумает на этот матч Сергей Семак. Но сейчас мы видим, что «Зенит» не бежит. Как сказал генеральный директор Александр Медведев, «Зенит» напоминает настольный футбол, движения никакого, нестандартных ходов нет». Честно говоря, выглядит «Зенит» пока не впечатляюще что по матчу с «Брюгге», что по матчу с «Рубином». Тут ещё Сердар Азмун изолировался от команды, Венделл пока себя ищет в новом клубе, Дзюба не тот, с организацией имеются определённые проблемы. «Зенит» максимально сконцентрированно постарается сыграть с первых минут, постарается насытить середину поля, оборону. Если не будут допускать ошибки, то в первом тайме, может, и выстоят.



У «Боруссии» сейчас своих проблем хватает, но она прибавит во втором тайме, как она это делала неоднократно в матчах Бундеслиги. Мы видели в последнем туре в дерби с «Шальке» они три мяча забили во втором тайме, до этого была победа над «Боруссией» из Мёнхенгладбаха, где забили два мяча во втором тайме, «Хоффенхайм» тоже дожали во втором тайме.



Я веду к тому, что самая интересная ставка на этот матч – второй тайм результативнее первого за коэффициент 1.90», — сказал Генич.

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