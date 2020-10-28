«МЮ» – «РБ Лейпциг»: ставка Кирилла Дементьева на матч Лиги чемпионов в Англии

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «РБ Лейпциг» в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Ставка: минимум 3 мяча в матче и обе забьют за 1.95.
«Манчестер Юнайтед» — «РБ Лейпциг» — одна из самых интересных игр группового этапа. Во-первых, там сложная ситуация в группе – три претендента на выход, и победа «МЮ» над «ПСЖ» на выезде, безусловно, ситуацию перевернула. Сейчас команда Сульшера будет пытаться закрепить успех в домашнем матче: вторая победа подряд — и вопрос с выходом из группы будет снят.
«Лейпциг», в сравнении с «МЮ» и «ПСЖ», — очень хорошо организованная команда. Да, у «Манчестера» ярче исполнители на отдельных позициях, но если говорить о структурированности, поставленности игры, то «Лейпциг», на мой взгляд, превосходит команду Сульшера. Я ожидаю здесь равной игры и довольно результативной – не думаю, что повторится история с матчем «МЮ» — «Челси». «Лейпциг» не будет так закрываться, как это делал Френк Лэмпард. Лучшей ставкой на этот матч мне представляется «больше 2.5 и обе забьют», — сказал Дементьев.
- 28 октября 2020
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