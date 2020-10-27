«МЮ» — «РБ Лейпциг». Прогноз: де Хеа, Магуайр и Линделёф сядут в лужу на «Олд Траффорд»

28 октября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «РБ Лейпциг». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.39. Успех «Лейпцига» оценён букмекерами коэффициентом 3.33. Поставить на ничью предлагают за 3.58.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ман Юнайтед» — «РБ Лейпциг» 28.10.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Лейпциг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.67.

«Манчестер Юнайтед» — «Лейпциг»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 28 октября 2020 года

Лига чемпионов набирает обороты. Из-за коронавируса старт отложили, потому играть придётся практически без пауз. За исключением окон для национальных сборных, разумеется. Времени на восстановление просто нет: топ-клубы будут проводить как минимум по два матча в неделю, всё это на фоне травм и дисквалификаций.

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Второй тур группового этапа Лиги чемпионов закроется в среду, 28 октября, сразу восемью встречами. В 23:00 мск в Манчестере местный «Манчестер Юнайтед на легендарном стадионе «Олд Траффорд» начнёт выяснять отношения с «РБ Лейпциг». Это битва лидеров группы Н, добывших победы в первом туре.



«Быки» спокойно и буднично разобрали в родных стенах «Истанбул Башакшехир». Забили два мяча к 20-й минуте, после чего откровенно расслабились и сбавили обороты. Так и закончили — 2:0. Неслучайно главный тренер Юлиан Нагельсманн на пресс-конференции критиковал футболистов.



А вот манкунианцы на выезде хлопнули «ПСЖ» со счётом 2:1. Давид де Хеа, конечно, совершил несколько отличных спасений, но вообще английский клуб действительно смотрелся лучше. Томас Тухель вообще сказал, что первый тайм стал худшим за всё время, что он возглавляет парижан. Любимый трюк Сульшера с отзеркаливанием схемы соперника снова сработал в топ-матче.

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В минувшие выходные соперники провели тяжёлые встречи в национальных первенствах. Правда, результаты оказались разными. «Дьяволы» так и не сумели дожать в родных стенах «Челси» (0:0). В общем и целом смотрелись бодрее, создали больше. Но вполне могли и проиграть — арбитр не поставил пенальти в их ворота.



«РБ Лейпциг» же добыл волевую победу над крепкой «Гертой» (2:1). Имел колоссальное преимущество (26:9 по ударам, 8:2 по попаданиям в створ, 68:32 по проценту владения, 7:3 по угловым), однако решающий мяч провёл только на 77-й минуте с пенальти. Считанное количество лидеров отбегали больше 65 минут.



Пожалуй, букмекеры недооценивают атакующий потенциал немецкого клуба. Он провёл семь официальных матчей в нынешнем сезоне, меньше двух голов забил только «Байеру» (1:1). А у «Манчестер Юнайтед» достаточно проблем в обороне: пара Линделёф-Магуайр не отличается надёжностью и скоростными данными.

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Собственно, если отбросить матчи Кубка английской лиги, получится вот что. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера отыграли на «ноль» лишь в одном случае из шести. Как раз с «Челси», который, похоже, наелся во встрече Лиги чемпионов с «Севильей». И потому выглядел совсем бледно.



Раз так, ИТБ 1 гола «РБ Лейпциг» за нестыдный коэффициент выглядит надёжно. Вариант посмелее — Х2 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.96. График у обеих команд плотный, поддерживать высокий темп будет сложно. Кроме того, они лидируют в группе и могут позволить себе не форсировать события. Града голов не ждём.

Прогноз и ставки на матч 2-го тура Лиги чемпионов «МЮ» — «РБ Лейпциг» 28 октября 2020 года

Атака у немцев в полнейшем порядке: провели семь матчей в сезоне, в шести из них забили как минимум два гола. Единственное исключение — 1:1 с «Байером». «МЮ» в шести играх АПЛ и Лиги чемпионов отыграл на «ноль» лишь однажды. Думается, свой гол «быки» непременно найдут. ИТБ 1 мяча РБЛ за 1.68 выглядит надёжно.

Ставка: ИТБ 1 гола «РБ Лейпциг» за 1.68.