«Манчестер Юнайтед» — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на игру ЛЧ 28 октября

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «РБ Лейпциг» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой (+0.25) за 1.91.
«Здесь хотел бы задействовать фору (+0.25), но на матч, а не на тайм. Мне не кажется, что «Манчестер Юнайтед» выглядит сейчас сверхубедительно. Турнирная таблица английского чемпионата это подтверждает. Команда ищет свою игру. Она ещё толком не вошла в сезон.
А «Лейпциг» — соперник очень неприятный, умелый, хорошо готовящийся тактически к любому оппоненту. Да и английские клубы уже успели это почувствовать на собственной шкуре.
Думаю, что у «Лейпцига» достаточно неплохие шансы на успешный результат в Манчестере. Понятно, что в выездных играх в Лиге чемпионов не проиграть — это тоже неплохой результат. И, на мой взгляд, у «Лейпцига» есть всё для того, чтобы это решить. «Лейпциг» с форой (+0.25) за 1.91», — сказал Андронов.
- 28 октября 2020
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