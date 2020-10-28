«Краснодар» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на игру 2-го тура Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Краснодар» — «Челси».



Ставка: победа «Челси» с форой (-1) за 1.74.



«За «Краснодар», с одной стороны, радостно, а с другой грустно – 12-летний клуб впервые оказался в Лиге чемпионов, исполнив свою мечту, но то, в каком состоянии сейчас находится команда, естественно, оптимизма внушать не может.



Здорово команда отыграла в первом туре в Ренне, проявила все свои бойцовские качества, сумела заработать очко. Боюсь, что этот успех был, возможно, даже единственным во всем групповом этап. Та ситуация, в которой команда оказалась, реально тяжёлая. Практически всё нападение выбыло – Ари, Вандерсон, Классен, Каббела, у Берга температура. Кадровая ситуация непростая – три полевых игрока всего было на скамейке запасных в матче со «Спартаком». Те, кто вышел, особо себя не проявили. Словом, оптимизма мало.



Что касается «Челси», то там обратная ситуация. Сейчас там два равноценных состава. Учитывая то, что в Лиге чемпионов можно проводить пять замен, Лэмпард эту возможность будет использовать. Атакующий потенциал у команды огромный, боюсь, что «Краснодару» будет непросто.



Тут анализировать нечего. Скорее всего, здесь будет всё достаточно просто. Если «Краснодар» здесь зацепит хотя бы ничью, то это будет сродни чуду. Ставки такие — «Челси» с форой (-1). Ещё пару дней назад коэффициент был в районе 2.0, но уже упал до 1.75. Также думаю, что минимум дважды здесь «Челси» отличится, поэтому индивидуальный тотал «Челси» больше 2.



Буду рад ошибиться, но думаю, что для «Челси» здесь всё будет просто – на классе лондонцы должны взять три очка», — сказал Петросьян.

«Краснодар» — «Челси». Прогноз: без шансов для Мусаева. Лэмпард, Вернер и Канте дадут жару В трёх матчах в футболке «Челси» Эдуард Менди ни разу не пропустил.