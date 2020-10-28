«Ференцварош» — «Динамо» К: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Ференцварош» — «Динамо Киев».



Ставка: ничья и меньше 3 мячей в матче за 3.80.



«Опять Лига чемпионов балует нас своими матчами на этой неделе. Сейчас хочу поговорить о матче между «Ференцварошем» и киевским «Динамо», который интересен ещё и потому, что тренирует «Ференцварош» Сергей Ребров – прославленный динамовец.



Если бы игра проходила на территории Украины, то фаворитом этого матча стоило бы считать киевлян. Но в нашем случае играют в Венгрии, что дает «Ференцварошу» преимущество для того, чтобы рассчитывать сыграть на равных.



Да, по потенциалу киевляне сильнее, они опытные и амбициозные, купленные за неплохие деньги или выращенные в собственной системе. «Ференцварош» берёт другим – сыгранностью, прогрессивным молодым тренером. Тренерская дуэль Реброва и Луческу должна стать украшением 2-го тура, если не говорить о матчах с участием российских команд, за которыми мы будем следить особенно.



Глядя на линию, мне представляется интересной такая ставка – ничья и тотал меньше 2.5. Мне она кажется более реальной и адекватной в этом матче. Получится или нет – узнаем совсем скоро. Ждём этого матча, всем удачи!» — сказал Казаков.

«Ференцварош» — «Динамо» Киев. Прогноз: хитрый Луческу обставит Сергея Реброва и Мака в ЛЧ Первый раунд битвы за третье место в группе состоится в Будапеште.