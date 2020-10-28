«Боруссия» Д — «Зенит»: прогноз Дмитрия Симонова на встречу Лиги чемпионов

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 2-го тура в группе F Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Боруссия» Дортмунд — «Зенит».
Ставка: гол Холанда за 1.61.
«Ничего хорошего сине-бело-голубых не ждёт в Дортмунде, где хозяева не знают поражений уже давно и почти всегда забивают не менее двух мячей. В выходные все немецкие клубы — участники Лиги чемпионов — добились побед, а российские проиграли. Очевидно, что к игре на два фронта в тяжелейшем графике и без полноценной предсезонки наши клубы оказались попросту не готовы.
В «Зените» к тому же под давлением больших ожиданий начинаются внутренние склоки между тренерским штабом, руководством и игроками. Как назло, в дело вмешалась травма Малкома, подозрения на COVID у Азмуна и плохая форма Дзюбы, который в таком состоянии становится скорее вредоносен для команды. Полагаю, игра «Зенита» попадёт в позитивный тренд «Боруссии»: хозяева победят с разницей больше чем в один мяч и забьют не менее двух мячей, один из которых запишет на свой счёт набравший отличную форму Холанд (забил в последних двух матчах, а всего в сезоне отличился уже шесть раз).
У меня нет уверенности даже в том, что «Зенит» забьёт. Поводов для оптимизма в адрес питерцев я, к сожалению, не вижу. В положительном смысле в их составе выделяется только Ерохин. Много вопросов к обороне, и «Боруссия» этими проблемами непременно воспользуется», — сказал Симонов.
- 28 октября 2020
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