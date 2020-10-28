«Истанбул Башакшехир» — «ПСЖ»: прогноз Эльвина Керимова на матч Лиги чемпионов

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Истанбул Башакшехир» — «ПСЖ».



Ставка: меньше 4 мячей в матче за 1.77.



«Поражение в 1-м туре заставляет «ПСЖ» играть исключительно на победу. Сложно себе представить, что финалист Лиги чемпионов начнёт новый турнир с двух поражений подряд, плюс соперник, откровенно говоря, по зубам.



На выходных «ПСЖ» разгромил дома «Дижон» 4:0 – по два мяча забили Мойзе Кин и Киллиан Мбаппе, две результативные передачи сделал Неймар. В предстоящей игре с «Башакшехиром» у «ПСЖ» не сыграет Дракслер, Икарди, Керер, Паредес и Верратти – потери в каждой из линий. Конечно, не «ПСЖ» жаловаться на кадровые проблемы, тем не менее они есть. Их нужно учитывать. График очень плотный. Я не думаю, что матч очень простой ожидается для гостей, потому что соперник будет защищаться всей командой.



Что касается «Башакшехира», то в выходные стамбульцы разгромили дома «Антальяспор» со счётом 5:1. Уже два тура подряд в чемпионате команда показывает очень качественный футбол, она набрала форму, по крайней мере для своего чемпионата. В игре с «Лейпцигом» в первые 30 минут было стартовое давление немцев, которым они воспользовались, а потом уже играли по счёту. В целом уже при счёте 0:2 турки взяли мяч под свой контроль, создавали моменты. Я бы не сказал, что «Башакшехир» все будут громить в этой очень сложной группе. Клуб сам молодой, но сами игроки имеют опыт выступления в Лиге чемпионов – Шкртел, Дембаба и т. д. Понятно, что там много возрастных игроков, тем не менее это крепкий орешек, который будет играть дома. Кстати, пока неизвестно – со зрителями или без. Запрос в федерацию футбола руководство клуба отправило, чтобы разрешили хотя бы на 30% стадион заполнить. Пока нет окончательного ответа.



Я думаю, что игра получится не очень результативной. Мне кажется, что «ПСЖ» в итоге выиграет, но я не уверен, что будет забито много голов. Я просто возьму такую ставку – «тотал меньше 3.5» за коэффициент 1.77. Мне кажется, что такая ставка может пройти. «Башакшехир» будет плотно защищаться, а «ПСЖ» постарается эту оборону взломать. Рано или поздно он это сделает и, как получит комфортный для себя счёт, может на этом расслабиться и остановиться, потому что на выходных у «ПСЖ» сложная игра с «Нантом» на выезде. Томас Тухель должен понимать, что нужно правильно распределять силы по дистанции, поэтому всю энергию в этом матче его команда не использует. Мой прогноз – тотал меньше 3.5», — сказал Керимов.

«Истанбул» — «ПСЖ». Прогноз: Неймар, Мбаппе и Ди Мария исправятся за провал с «МЮ» В чемпионате Франции парижане одержали шесть побед подряд с общим счётом 20:1.